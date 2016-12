Rifugiati, la gioia all'arrivo in Austria

E' incontenibile la gioia dei migranti che, dopo essere rimasti per giorni bloccati in Ungheria, sono riusciti a raggiungere la frontiera austriaca. I profughi, soccorsi con cibo e bevande calde, sono arrivati a Vienna a bordo di autobus noleggiati dal governo di Budapest. Quest'ultimo, però, ha avvertito che si è trattato di una misura straordinaria e che non farà più partire bus alla volta dell'Austria.

Il cardinale di Vienna, Christoph Schonborn, ha accolto i profughi arrivati in Austria dall'Ungheria. L'arcivescovo ha incontrato i rifugiati e gli operatori umanitari che li stanno assistendo presso il valico di frontiera di Nickelsdorf Burgenland. "Si può vedere in faccia alla gente, il sollievo per essere arrivati qui", ha commentato Schonborn, secondo quanto riporta il sito dell'arcidiocesi di Vienna.



L'arcivescovo di Vienna ha anche sottolineato la "grande disponibilità della popolazione" e gli sforzi messi in campo dalla Caritas e dalla Croce Rossa. "Credo che la scossa è stata la morte di 71 profughi, penso che molte persone hanno pensato che tutto questo è insopportabile. Altri semplicemente sono mossi da un'umanità semplice, perché hanno le stesse paure, preoccupazioni, speranze".