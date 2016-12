Referendum, portavoce Merkel: Berlino appoggia le riforme di Renzi

"Ovviamente non spetta al governo tedesco esprimersi su referendum che si tengono in altri Paesi", ma Angela Merkel "appoggia Matteo Renzi nelle sue diverse attività di politica interna" e "le riforme che il premier ha avviato". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, dopo che l'ambasciatore Usa a Roma aveva parlato di un "passo indietro" degli investimenti stranieri in Italia qualora prevalesse il No alla consultazione.