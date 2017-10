Referendum in Catalogna, sì al 90% ma affluenza è flop | Cariche della polizia: "Centinaia i feriti"

Si è chiuso il contestato referendum per l'indipendenza catalana. La polizia spagnola è entrata in azione a Barcellona facendo irruzione in diversi seggi per impedire le operazioni di voto. Cariche anche in diversi punti della città: secondo il governo catalano i feriti sono oltre 844. Il sì avrebbe raccolto quasi il 90% ma al voto si è recato solo il 41% degli aventi diritto.