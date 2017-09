30 settembre 2017 07:21 Referendum Catalogna, le ragioni di Barcellona e quelle di Madrid Quando si vota, dove e cosa potrebbe accadere già 48 ore dopo. Gli autonomisti sono sicuri della vittoria, Madrid minimizza la portata del referendum. I temi cruciali della contesa

Catalogna al voto, Spagna al contrattacco. Alla vigilia del referendum indipendentista, in programma per domenica primo ottobre non si placa la tensione tra autonomisti e governo centrale. Siamo al muro contro muro. Ma qual è la posta in palio? Cosa accadrà domenica e, soprattutto, da lunedì in poi?

IL VOTO - Sono quasi 5 milioni e mezzo gli elettori con diritto di voto. Il Govern ha annunciato che saranno aperti 2.315 collegi elettorali con 6.249 seggi. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze dell’ordine (quattromila poliziotti della Guardia Civil e migliaia di agenti dei Mossos d’Esquadra), gli indipendentisti non intendono annullare la chiamata alle urne. Il referendum si svolgerà sicuramente, almeno in alcune zone. La vittoria del movimento indipendentista è quasi scontata, ma è improbabile che il distacco da Madrid avvenga subito dopo il voto. E anche il presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, smorza i toni: "Una dichiarazione unilaterale di indipendenza non è sul tavolo", ha sottolineato.

IL QUESITO - Secondo quanto stabilito da una legge approvata dal Parlamento catalano, gli elettori troveranno sulla scheda elettorale una sola domanda: "Vuoi che la Catalogna diventi uno Stato indipendente in forma di Repubblica?". Il risultato è vincolante anche se contrasta con la Costituzione spagnola. Il testo approvato a Barcellona prevede anche che, se i cittadini votassero per la secessione, l’indipendenza debba essere dichiarata entro due giorni dalla proclamazione dei risultati.



LA CONTESA - Come molte Costituzioni europee, anche quella spagnola definisce lo Stato "uno e indivisibile". Il governo centrale, di conseguenza, sta facendo di tutto per fermare la deriva indipendentista. Le autorità catalane coinvolte nell’organizzazione del voto sono agli arresti, circa dieci milioni di schede sono state sequestrate, i siti informativi sul referendum risultano inaccessibili. "Lo dico con calma e con fermezza: non ci sarà nessun referendum", ha detto il premier Mariano Rajoy, che ha posto i Mossos d'Esquadra sotto il controllo della Guardia Civil. Le reazioni di Barcellona non si sono fatte attendere. "La Spagna ha di fatto sospeso il governo catalano applicando lo stato di emergenza" ha denunciato Puigdemont. Poi ha confermato l’avvio della consultazione, specificando che "nessun tribunale o organo politico", può esautorare l’esecutivo regionale.



I SONDAGGI - Secondo un rilevamento commissionato a luglio dal governo catalano, il 49% dei cittadini è contrario alla secessione. Ma, oltre a poter vantare il successo della consultazione del 2014, gli indipendentisti tengono le redini della regione. Alle elezioni del 2015 la coalizione di partiti separatisti, Junts pel sì, ha conquistato il 48% dei suffragi.