26 aprile 2016 18:07 Rapporto "Save the Children", 400 milioni di bambini vengono discriminati in ogni parte del mondo "Every Last Child", lʼultima campagna dellʼorganizzazione per la difesa dei bambini, ha fotografato le condizioni tuttora drammatiche in cui vivono i minori: ecco i dati

Sono dati preoccupanti quelli che emergono dall'ultimo rapporto di "Save the Children" sulla situazione dei minori in tutto il mondo. Every Last Child - questo il nome della campagna - si pone come obiettivo dare cure sanitarie ed educazione ai bambini più vulnerabili e discriminati del Pianeta: tra essi, in 58 milioni non possono andare a scuola e in quasi 6 milioni muoiono ogni anno per malattie facilmente curabili e prevenibili prima di aver compiuto i 5 anni.

Emergono altresì dal rapporto altri dati allarmanti: 400 milioni di bambini sono discriminati a causa della loro etnia o religione, e 150 milioni vivono con una disabilità che li rende ancora più soggetti ad abusi e violenze, fino all'esclusione totale da ogni aspetto della vita sociale. In ultimo, i numerosi conflitti in corso hanno generato flussi migratori non indifferenti, che hanno coinvolto quasi 60 milioni di persone: la metà sono bambini.