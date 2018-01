A compiere la rapina è stata una gang di cinque persone che ha usato spranghe per distruggere una vetrina al piano terra dell'albergo in Place Vendome. I ladri hanno rubato i gioielli e hanno tentato poi la fuga dalla porta posteriore, che però, era bloccata. Allora hanno provato a trasferire la refurtiva fuori dall'hotel attraverso la vetrina, passando le borse a due complici all'estero. Tre dei cinque uomini della banda sono stati arrestati mentre due sono ancora in fuga.



I tre uomini arrestati, tutti di circa 30 anni, sono originari di Seine-Saint-Denis, nella zona nord di Parigi, e sono "ben noti alla polizia per rapine a mano armata, violenze e ricezione di beni rubati", fa sapere una fonte vicina alle indagini. L'auto usata per la fuga è stata ritrovata nel dipartimento di Val d'Oise, a nord della capitale, si apprende sempre da fonti vicine all'inchiesta.