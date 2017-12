Putin incontra Assad e ordina ritiro delle truppe russe dalla Siria

Il presidente russo Vladimir Putin, ha sottolineato che i suoi militari "tornano con gloria" dal Paese mediorientale, dopo una campagna durata oltre due anni e che ha comportato anche perdite, non solo successi. "Non dimenticheremo mai i sacrifici e le perdite che sono stati affrontati nella lotta al terrorismo, sia qui in Siria, che in Russia". Putin ad Assad ha detto che "la minaccia del terrorismo è ancora molto alta, ma in Siria è stato colpito da uno dei gruppi terroristici principali: l'Isis". Poi ha aggiunto: "Spero che riusciremo insieme con l'Iran e la Turchia a far riprendere la vita pacifica e il processo politico".



Putin incontra anche Al Sisi ed Erdogan - Il presidente russo Vladimir Putin è poi giunto al Cairo, seconda tappa di una giornata molto intensa che si concluderà nel pomeriggio in Turchia con un altro incontro: quello con Recep Tayyip Erdogan. Nella capitale egiziana è previsto un colloquio con il presidente bdel Fattah al-Sisi che lo ha accolto come hanno mostrato le immagini di RT. Il viaggio è anche una sottolineatura del ruolo sempre piu' evidente di Mosca sulla scena mediorientale.