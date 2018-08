Protesta contro governo in Nicaragua: migliaia in piazza, un morto

Migliaia di persone hanno marciato sabato pomeriggio a Managua e in altre città del Nicaragua per sollecitare la libertà "dei nostri prigionieri politici". Secondo la stampa locale i manifestanti sono stati però presi di mira da ignoti che hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro i dimostranti: il bilancio è di un morto. Secondo i dimostranti il governo del presidente Daniel Ortega ha incarcerato fra 140 e 200 persone per reprimere le proteste.