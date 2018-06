Presidenziali, ex sindaco NY Bloomberg pensa di scendere in campo

Micheal Bloomberg sta meditando di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, ma questa volta come democratico. Lo scrive il New York Post citando fonti vicine all'ex sindaco di New York, secondo cui la scorsa settimana Bloomberg ha detto che intende contribuire con 80 milioni di dollari alla campagna dei democratici per il rinnovo del Congresso nelle elezioni di midterm a novembre. Ciò dimostrerebbe la sua volontà di scendere in campo.