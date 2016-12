26 novembre 2014 Portogallo, un biglietto: Maddy "è nel lago" La polizia portoghese ignorò il messaggio lasciato sulla porta della stanza dei McCann. Il lago artificiale, vicino al resort, non venne mai setacciato Tweet google 0 Invia ad un amico

17:44 - "Madeleine si trova nel lago": questo il contenuto di un messaggio lasciato un anno dopo sulla porta della stanza d'albergo portoghese da cui sparì Maddie, la bimba inglese scomparsa nel 2007 mentre era in vacanza con i genitori. Il giorno del primo anniversario della sua scomparsa, nel maggio 2008, un impiegato dell'albergo di Praia da Luz trovò la lettera, che riportava "Madeleine Beth McCann" nell'intestazione, per poi consegnarla immediatamente alla polizia portoghese.

Ma pare che l'indizio sia stato fino ad ora ignorato, senza che le autorità inglesi venissero informate. Il lago a cui si riferiva il messaggio, scritto in portoghese, si trova a circa 15 chilometri dal resort dove la bambina e la famiglia alloggiavano, lungo l'autostrada che porta verso il confine spagnolo.

Alcuni testimoni durante le ricerche nell'area hanno affermato di non aver mai visto schierare una squadra di sommozzatori. Le autorità britanniche non possono intervenire, e la responsabilità resta sotto la polizia portoghese, che ancora non parla di ricerche nelle acque del lago.