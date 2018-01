Polonia, donne manifestano contro la stretta alla legge sull'aborto

Circa 2mila donne polacche hanno manifestato a Varsavia davanti al Parlamento che sta discutendo una legge per rendere più difficile il ricorso all'aborto. Se la proposta dovesse essere adottata, l'interruzione volontaria di gravidanze verrebbe autorizzata solo in due casi: rischio per la vita o la salute della madre e gravidanza dovuta a stupro o incesto.