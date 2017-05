Pirateria informatica, Bbc: è in corso un attacco hacker in Europa

Un massiccio attacco informatico sembra aver colpito numerose organizzazioni e aziende in diversi Paesi dell'Europa. Sugli schermi dei computer presi di mira appare un messaggio che chiede un riscatto in bitcoin, riferisce l'emittente britannica Bbc. Tra gli Stati colpiti figurano Spagna, Italia, Portogallo, Russia e Ucraina. In Gran Bretagna sono stati "hackerati" i sistemi informatici di diversi ospedali.