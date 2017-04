Parlamento europeo: "La Russia rilasci immediatamente Navalny"

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che "condanna" la Russia per le operazioni di polizia contro le proteste in piazza e che invita a "rilasciare immediatamente Aleksej Navalni e tutti i manifestanti incarcerati". Il testo è stato approvato con 494 voti a favore, 39 contrari e 91 astenuti. L'Europarlamento ha rilevato "la forte mobilitazione dei giovani contro la corruzione e l'esercizio sempre più autoritario del potere in Russia".