Parigi, trovato morto il celebre (e controverso) fotografo di nudo David Hamilton

Il celebre fotografo britannico David Hamilton si è suicidato nella sua casa a Parigi . Aveva 83 anni. Lo riferisce la polizia. Hamilton ha vissuto gran parte della sua vita in Francia ed era noto per i suoi nudi controversi aventi come soggetto ragazze adolescenti, motivo per cui è stato talvolta accusato di pedopornografia . Ad allertare i soccorsi sarebbe stato un vicino che aveva cercato l'artista senza avere risposta.

Giovedì la tragica scoperta: Hamilton si è suicidato nel suo appartamento del 6 arrondissement di Parigi anche se si è appreso della sua morte soltanto nella serata di venerdì. E' stato un vicino a ritrovarlo riverso sul pavimento e a chiamare i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Vicino al corpo sarebbero stati trovati dei medicinali. Con lui se ne e' andata probabilmente anche la verità sul caso.



Ossessione per la purezza - Hamilton aveva cominciato la sua carriera fotografica nel 1966, dopo essere stato direttore dei magazzini Printemps a Parigi. Cercava la purezza nelle sue foto, ne era ossessionato cosi come lo era dal personaggio di Lolita di Vladimir Nabokov. Le sue foto, a partire dagli anni '70, lo avevano celebre, con le ragazze in pose erotiche diventate icone dell'epoca, ma gli erano valse anche critiche ed accuse di pedopornografia. Tuttavia suoi libri hanno venduto milioni di copie, e le sue immagini sono apparse in migliaia di riviste per anni. Al suo attivo anche diversi film.



Nella sua biografia, Flavie Flament, presentatrice della tv francese aveva raccontato di essere stata stuprata all'età di 13 anni da un "celebre fotografo". Rapidamente il nome di David Hamilton aveva cominciato a circolare su internet.



In seguito altre due donne avevano testimoniato al settimanale Nouvel Observateur di essere state violentate da Hamilton negli anni '80 ma lui si era professato innocente: "L'istigatrice di questo linciaggio mediatico cerca il suo ultimo quarto d'ora di gloria".