Papa:privilegi portano a corruzione

Il Papa ha messo in guardia dal rischio che crescano "la corruzione, il narcotraffico, l'esclusione delle culture diverse, la violenza e persino per il traffico di persone, il sequestro e la morte" se la società messicana non cerca il bene di tutti ma "la via del privilegio o dei benefici per pochi". Un futuro ricco di speranza si "forgia in un presente fatto di uomini e donne giusti, onesti, capaci di impegnarsi per il bene comune", ha sottolineato.