Palestina, crolla una giostra in un parco divertimenti: 21 bambini feriti

Ventuno bambini sono rimasti feriti dopo che una giostra è collassata al West Bank Park di Ramallah, in Palestina. Il governatore ha fatto sapere che i responsabili dell'incidente saranno perseguiti e il parco divertimenti è stato momentaneamente chiuso. La polizia palestinese ha fatto sapere che le vittime dell'incidente sono state portate in ospedale e medicate. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito.

In un video, che gira sul web, si vede la giostra che crolla all'improvviso su se stessa a tutta velocità sotto gli occhi spaventati dei genitori. Il governatore della città, Laila Ghannam, ha disposto l'apertura di un'indagine e ha fatto sapere che saranno prese tutte le misure necessarie per garantire che un tale incidente non si verifichi nuovamente. Non è la prima volta che accade un episodio di questo tipo in quel parco divertimenti.