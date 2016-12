Operazione "giù il cappuccio", Anonymous ruba l'account Twitter del Ku Klux Klan

Anonymous ha rubato l'account Twitter del Ku Klux Klan e ha postato una foto con un membro del gruppo razzista mentre viene impiccato. L'attacco hacker nasce come risposta alla minaccia del Kkk di usare la forza nei confronti dei manifestanti di Ferguson in attesa della decisione del Gran giurì sull'incriminazione del poliziotto che sparò e uccise il 18enne nero Michael Brown.

Nei giorni scorsi il Kkk ha attaccato il gruppo di attivisti sostenendo che non valevano nulla. Poi ha distribuito migliaia di volantini in un cui minaccia di usare la "forza letale" contro i manifestanti. E la risposta di Anonymous in difesa dei cittadini di Ferguson non si è fatta attendere: il gruppo ha occupato l'account Twitter del clan contrassegnato dall'hashtag #OpKKK e #HoodsOff ("Giù il cappuccio"), che riguarda l'individuazione dei membri del KKK della zona di Saint Louis.