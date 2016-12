Ferguson, secondo ragazzo nero ucciso dalla polizia: il video della sparatoria

19:44 - Sale nuovamente la tensione a Ferguson, nel Missouri, dopo che la polizia ha diffuso un video della sparatoria in cui un 23enne nero è stato ucciso dagli agenti dopo un furto in un negozio di St. Louis due giorni fa. La vittima, Kajieme Powell, aveva un coltello. Nel video, filmato da un testimone, si vede il giovane avvicinarsi alla polizia, rifiutandosi di indietreggiare agli ordini degli agenti che gli urlano ripetutamente di abbassare il coltello.

"Sparatemi ora", risponde il ragazzo agli agenti davanti ad alcuni testimoni. I poliziotti gli hanno sparato almeno una dozzina di colpi, hanno riferito le autorità. Anche ieri almeno un centinaio di persone sono scese nuovamente in strada a Ferguson per protestare contro l'uccisione del giovane nero Michael Brown da parte di un poliziotto. I dimostranti hanno marciato con cartelli e al grido di "Mani in alto, non sparare".