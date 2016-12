Ferguson saluta Michael Brown: chiesa colma di gente

18:46 - Sono centinaia le persone presenti nella chiesta battista di St. Louis per i funerali di Michael Brown, il 18enne afroamericano ucciso da un poliziotto il 9 agosto scorso. La bara con la salma è stata portata in chiesa prima che i fedeli formassero la coda per entrare in chiesa che può accogliere 5mila persone. Le maggiori emittenti televisive americane hanno trasmesso le immagini in diretta.

Tante le celebrità per i funerali tra cui il regista Spike Lee e il governatore del Missouri, Jay Nixon. L'uccisione ha provocato la violenta protesta della comunità afroamericana: per diversi giorni le manifestazioni si sono trasformate in scontri con la polizia e incidenti che hanno portato a saccheggi e arresti. Fino a quando il governatore, Jay Nixon, ha dichiarato il coprifuoco e ha fatto intervenire la guardia nazionale per riportare la calma. La situazione e' tornata alla normalità nei giorni scorsi anche dopo la visita del ministro della Giustizia Eric Holder che ha promesso "un'inchiesta equa e trasparente".



Nel timore di incidenti al funerale, la famiglia di Michael Brown ha lanciato un appello alla comunità: "Tutto quello che chiedo è la pace nel giorno in cui viene seppellito mio figlio", ha detto il padre di Michael Brown.