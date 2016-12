Onu, 3.800 migranti morti nel Mediterraneo da inizio 2016: "Questo sarà l'anno più letale"

"Abbiamo raccolto molte testimonianze dalle persone soccorse durante il weekend e fatte sbarcare in Italia", ha spiegato Spindler. "In base ai resoconti abbiamo potuto comprendere quante persone sono morte o risultano disperse. Si tratta chiaramente di stime", ha aggiunto.



Nel 2015 l'Unhcr aveva registrato per tutto l'anno un totale di 3.771 decessi nel Mediterraneo. Ma mentre nel 2015 1.015.078 persone avevano attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, quest'anno il numero è di circa 327.800.



Aumentano i morti - Ad essere aumentato è il tasso dei decessi: nel 2016 una persona ogni 88 ha perso la vita mentre tentava la traversata. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto a uno ogni 269 registrato nel 2015. Nel Mediterraneo Centrale questo dato è addirittura più alto, con una morte ogni 47 arrivi