Onu:200mila profughi da ricollocare

L'Alto commissario Onu per i rifugiati, Antonio Guterres, interviene sull'emergenza migranti e spiega che servono "misure urgenti e coraggiose, l'Europa sta affrontando il più grande afflusso di rifugiati degli ultimi decenni". Guterres esorta quindi l'Ue a mettere in atto un "programma di ricollocazione di massa" con la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri: un intervento per un numero stimato di circa 200mila rifugiati.