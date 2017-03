Oms: 1,7 milioni di bambini muoiono ogni anno per colpa dell'inquinamento

Un milione e 700mila bambini muoiono ogni anno nel mondo per cause legate all'ambiente, dall'inquinamento all'igiene inadeguata. Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità in due rapporti appena pubblicati. Gran parte dei decessi per polmonite, dissenteria e malaria, le cause principali di morte sotto i 5 anni, secondo l'Oms sarebbero evitabili con interventi sull'ambiente, dall'accesso ad acqua pulita a quello a combustibili non tossici.