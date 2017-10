Omicidio Kennedy: Trump rinvia pubblicazione alcuni file sensibili

Donald Trump ha deciso di divulgare 2.800 file classificati sull'omicidio del presidente Usa John Fitzgerald Kennedy mantenendo segreti gli altri per un ulteriore esame nei prossimi sei mesi. Lo rende noto la Casa Bianca spiegando che Trump dichiarerà in un memo a breve che non aveva "altra scelta" per questioni di sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda i primi 2.800 file sull'assassinio di Jfk, gli Archivi nazionali degli Stati Uniti hanno già provveduto a metterli online. Per gli altri è stato lo stesso Trump, in un memorandum, a spiegare il perché del rinvio. "L'opinione pubblica americana aspetta - e merita - che il suo governo fornisca il maggiore accesso possibile agli atti sull'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy in modo che la gente possa finalmente essere pienamente informata su tutti gli aspetti di questo evento cruciale" ha scritto. "Ma non ho altra scelta se non accettare le censure proposte dai dipartimenti e dalle agenzie della sua amministrazione piuttosto di consentire un danno irreparabile alla nostra sicurezza nazionale".



La temporanea mancata pubblicazione di alcuni file "e' necessaria per evitare danni alla difesa militare, alle operazioni di intelligence, alle forze dell'ordine, o alla conduzione di relazioni straniere che sono di tale serietà da pesare più del pubblico interesse nella pubblicazione immediata".



Se ne riparla il 26 aprile - Il presidente Usa ha fissato un termine di 180 giorni per rivedere i documenti rimasti classificati. "Alla fine di questo periodo - conclude - ordinerò la pubblicazione di qualsiasi informazione che le agenzie non possano dimostrare essere conformi agli standard legali per un ulteriore rinvio" in base alla legge del 1992 sugli atti relativi all'assassinio di Kennedy. Se ne riparla il prossimo 26 aprile.