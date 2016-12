13 aprile 2015 Oklahoma, agente uccide nero disarmato Ancora un caso che mette sotto accusa i metodi violenti della polizia americana. Questa volta è successo a Tulsa, dove un agente di polizia riservista ha sparato e ucciso un 44enne nero che aveva fermato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:15 - Ancora polemiche per l'ennesimo caso di un agente di polizia riservista, un 73enne, a Tulsa, in Oklahoma, ha sparato e ucciso un 44enne nero che aveva fermato. Sulla vicenda è spuntato anche un video. L'agente sostiene che lo sparo sia partito per errore perché pensava di aver impugnato il Taser (arma elettrica per immobilizzare un sospetto) invece della pistola. Il 44enne ucciso si chiamava Eric Courtney Harris ed aveva precedenti penali.

L'episodio risale al 2 aprile ed è avvenuto a Tulsa, ma solo oggi si è appreso del video registrato dalla body camera di un agente di polizia. Secondo una prima ricostruzione, il 44enne ucciso era stato fermato ed era in procinto di essere arrestato dopo che aveva tentato di vendere una pistola ad un poliziotto che agiva sotto copertura.