Nyt: "Trump passa dalle 4 alle 8 ore al giorno davanti alla tv"

Donald Trump trascorre almeno quattro ore al giorno, e alcune volte anche otto ore, davanti alla tv. E' uno dei particolari raccontati dal New York Times nel lungo articolo dedicato al presidente americano e alla sua "battaglia per l'autoconservazione", redatto sulla base delle interviste fatte a 60 persone tra consiglieri, amici e membri del congresso. Spesso poi, infuriato per quello che vede afferra il suo iPhone e comincia a twittare senza controllo.