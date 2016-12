NYT: "Apple verso nuove misure di sicurezza per l'iPhone"

Se Apple riuscisse a rafforzare i suoi sistemi di sicurezza - e secondo gli esperti ci riuscirà - la società creerà una significativa sfida tecnologica per le forze dell'ordine e l'intelligence, anche se l'amministrazione Obama dovesse vincere la sua battaglia legale sull'iPhone dell'attentatore di San Bernadino. L'Fbi dovrebbe trovare un altro modo per eludere la sicurezza della Apple, con un nuovo ciclo di vertenze legali e più correzioni tecniche da parte della società di Cupertino.



L'unico modo per uscire da questo muro contro muro, secondo gli esperti, sarà un intervento del Congresso, per chiarire e definire quali sono gli eventuali obblighi della società informatiche.