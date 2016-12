Bill Gates: Apple collabori con Fbi e sblocchi l'iPhone del killer

Bill Gates rompe le righe dei colossi della tecnologia e si mette al fianco dell'Fbi nella vicenda dello sblocco dell'iPhone del killer di San Bernardino. In un'intervista al "Financial Times" il cofondatore di Microsoft ha infatti detto di non essere d'accordo con la Apple sul fatto che sbloccare un iPhone vuol dire mettere a rischio la sicurezza di tutti. "Questo è un caso specifico, non generale, in cui il governo chiede informazioni".