Privacy, Apple svela: "L'Fbi chiese lo sblocco di altri nove iPhone"

Il Dipartimento di Giustizia americano chiese ad Apple di sbloccare almeno altri nove iPhone oltre a quello del killer di San Bernardino. Lo riporta Marc J. Zwillinger, uno dei legali di Apple, in una lettera riportata dal New York Times. La battaglia fra l' Fbi e Apple - sostiene Cupertino - dovrà essere decisa dal Congresso. La società teme un'interferenza sulla privacy dei propri clienti che va oltre le attività investigative.

"Apple non si è detta d'accordo a effettuare alcun servizio sui dispositivi", afferma Zwillinger, sottolineando che da dicembre Apple ha respinto gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per costringerla a cooperare tramite il All Writs Act.



La rivelazione sembra confermare i timori di Cupertino sul fatto che la disputa mette a rischio il criptaggio ben al di là del singolo caso della California. Decine di persone hanno manifestato davanti al quartier generale dell'Ufficio federale di investigazione a New York.