Nucleare, Obama: "Accordo con Iran o rischiamo una guerra"

"Qualsiasi guadagno l'Iran può ottenere dall'allentamento delle sanzioni "impallidisce" in confronto al pericolo che potrebbe rappresentare se avesse l'arma atomica, ha affermato il presidente Obama, aggiungendo che se il Congresso Usa facesse naufragare l'accordo, "non spianerebbe solo la strada all'Iran per ottenere la bomba, ma la accelererebbe". Allo stesso tempo, Obama ha ricordato che "continueremo ad applicare sanzioni all'Iran per il suo sostegno e per le sue violazioni dei diritti umina".



L'Iran non avrà mai il diritto di usare un programma pacifico come copertura per realizzare una arma atomica, ha affermato il presidente Obama, aggiungendo che l'accordo raggiunto chiude ogni tipo di piano segreto perseguito dall'Iran in passato" e se Teheran viola l'accordo, le sanzioni potranno essere velocemente riapplicate.