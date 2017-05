Nucleare NordCorea, Trump: "Un altro test? Non sarò contento"

Il presidente Usa Donald Trump ha detto in una intervista alla Cbs che "non sarà contento" se la Corea del Nord condurrà un altro test nucleare, aggiungendo che anche il presidente cinese, che è un uomo molto rispettato, non lo sarà. ". Alla domanda se un altro test atomico comporta un'azione militare della Corea del Nord, il presidente ha risposto: "Non lo so, vedremo".