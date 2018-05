Nucleare, Iran: "Nuovi colloqui con gli Usa sarebbero da ingenui"

L'Iran chiude ogni spiraglio sulla possibilità di nuovi incontri con gli Usa per il trattato nucleare. "Considerando il fatto che gli Stati Uniti non tengono fede ai loro impegni, sarebbe ingenuo avviare di nuovo colloqui con un Paese così inaffidabile", ha affermato il primo vicepresidente iraniano, Eshaq Jahangiri, nel giorno in cui è atteso l'annuncio da parte del presidente Trump se ritirarsi dall'accordo sul programma nucleare di Teheran.