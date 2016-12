Nozze gay, Texas sfida la Corte Usa Ministro: "Potremo ancora negarle"

In Texas i funzionari potranno continuare a rifiutarsi di celebrare e trascrivere le nozze gay. Lo ha deciso il ministro della Giustizia locale, Ken Paxton, sfidando apertamente la Corte Suprema americana che venerdì aveva legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso in tutti gli Stati Uniti . Sull'ipotesi che i funzionari vengano denunciati, il ministro ha garantito il sostegno legale da parte dello Stato.

Lo Stato da sempre iper-conservatore, insomma, non ci sta, e fa leva sul diritto all'obiezione di coscienza per gli addetti comunali che si occupano delle nozze e per i giudici di pace che celebrano i matrimoni in America. Entrambi, ha sottolineato Paxton, "conservano le loro liberà religiose e quindi possono rifiutarsi di concedere una licenza di matrimonio a persone dello stesso sesso". Se la Corte Suprema ha "creato un nuovo diritto costituzionale, ha poi concluso il ministro, non può però annullare l'emendamento che regola la libertà di espressione e di manifestare la propria religione.