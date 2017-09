NordCorea, Trump: piccolo pazzo non metterà Usa in pericolo

"Noi vogliamo un mondo in cui ci siano Paesi che cooperano tra loro. E non possiamo avere un piccolo pazzo che spara missili sugli altri". Lo ha detto in un comizio in Alabama il presidente americano Donald Trump, tornando a parlare del leader nordcoreano Kim Jong-un. "Qui stiamo parlando di armi di distruzione di massa, e non possiamo permettere che qualcuno metta il nostro popolo in pericolo, il popolo americano" , ha aggiunto Trump.