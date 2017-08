NordCorea, consigliere Trump: non ci sarà una soluzione militare

"Non c'è soluzione militare in risposta alla minaccia nucleare della Corea del Nord". Lo afferma Steve Bannon, consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in una intervista a "The American Prospect". "Fino a quando non si dimostra l'equazione che 10 milioni di persone a Seul non muoiano nei primi 30 minuti da armi convenzionali non so di che si parla. Non esiste nessuna soluzione militare", ribadisce Bannon.