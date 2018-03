Nord Corea, Trump: "Credo a impegno Kim di sospendere test missili, sarà enorme successo"

Trump si fida dell'impegno di Pyongyang di sospendere i test missilistici che accompagnava l'invito di Kim ad un incontro. "La Nord Corea non ha condotto test dal 28 novembre e si è impegnata a non farne durante i nostri incontri. Credo che onoreranno l'impegno", ha twittato il presidente. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, aveva precisato che "non vi saranno colloqui fino a quando la Corea del Nord non farà seguire azioni alle parole".

"Sarà un enorme successo" - Trump prevede un "enorme successo" per i colloqui con Pyongyang. "Penso che la questione della Corea del Nord andrà molto bene. Penso che avremo un enorme successo", ha detto ai cronisti prima di un comizio in Pennsylvania. "Abbiamo un sacco di sostegno", ha aggiunto, ricordando che Pyongyang ha promesso che "nel frattempo non lancera' missili e esamineranno la denuclearizzazione".



I media Usa spiazzati dalle mosse confuse di Trump - Secondo i media Usa, la Casa Bianca ha dato finora segnali apparentemente contrastanti o quantomeno confusi. La stampa americana si chiede cosa intendesse la Sanders per azioni concrete da parte della Corea del Nord, dopo che il presidente Usa aveva detto di aver accettato l'invito di Kim per un incontro, ricordando l'impegno preso con la delegazione sudcoreana per una denuclearizzazione e per una sospensione dei test missilistici e nucleari. Venerdì sera il tycoon, dopo le parole della Sanders, aveva rilanciato affermando via Twitter che sono in corso i preparativi per l'incontro, anche se data e luogo non sono stati fissati. I media statunitensi esprimono inoltre perplessità sulla celerità senza precedenti, e senza garanzie concrete, con cui Trump ha accettato l'invito, non consultandosi con i suoi consiglieri e collaboratori, e indicando un periodo (entro maggio) ritenuto troppo stretto per poter preparare adeguatamente l'incontro.