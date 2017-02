Circa 400 migranti illegali hanno aperto un varco nel "muro" che circonda l'enclave spagnola di Ceuta, in territorio marocchino. Sono almeno 800 le persone che hanno partecipato all'assalto alle porte d'ingresso della barriera, composta da due recinzioni metalliche: circa la metà è riuscita a penetrare in territorio iberico superando la resistenza della polizia. Due migranti e tre agenti sono stati trasportati in ospedale per lievi ferite.