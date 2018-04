Una mela da 500 dollari. Tanto è costata a una passeggera di un volo Parigi-Minneapolis la decisione di tenersi in borsa uno spuntino (distribuito gratuitamente sull'aereo) con l'idea di mangiarlo sulla tratta interna Minneapolis-Denver. Secondo le leggi doganali la donna avrebbe dovuto dichiarare di avere con sè il frutto. "E’stata un'esperienza davvero assurda. Trattata come una criminale per una mela" ha commentato la donna alla Bbc.

Crystal Tadlock ha postato su Twitter il pacchetto con il logo della compagnia Delta Air Lines, contente la mela per cui è stata multata.

La melaLei, Crystal Tadlock, stava tornando a casa sua in Colorado, dopo un viaggio a Parigi. Sul primo aereo, un volo Delta per Minneapolis, non aveva approfittato della colazione gratuita e il frutto le era quindi stato consegnato in una busta di plastica da portar via. Una volta atterrata, la donna se l'era infilata in borsa e si era diretta tranquilla ai controlli per la dogana, perché Minneapolis era il punto di ingresso per gli Stati Uniti.