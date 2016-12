Nigeria, nuova strage di Boko Haram: oltre 80 morti, bimbi bruciati vivi

Boko Haram ha ucciso almeno 86 persone in Nigeria , in un villaggio a cinque chilometri da Maiduguri. Testimoni hanno raccontato che i terroristi hanno bruciato e crivellato di proiettili molte persone per le strade di Dalori. Un uomo, che è riuscito a fuggire nascondendosi su un albero, ha raccontato di aver sentito le urla di molti bambini tra le fiamme.

Gli estremisti di Boko Haram hanno fatto fuoco per ore nella località, uccidendo chiunque capitasse loro a tiro. Tre donne kamikaze si sono fatte esplodere tra la gente che stava cercando di raggiungere il vicino villaggio di Gamori per mettersi in salvo. Ancora non si sa quante siano le vittime.