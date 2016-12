Damasco, tre esplosioni al mausoleo sciita: 71 morti e 110 feriti, l'Isis rivendica l'attacco

E' di 71 morti e 110 feriti il bilancio di tre esplosioni avvenute a Damasco, in Siria. L'attentato, rivendicato dall'Isis, si è verificato vicino al mausoleo di Sayyidah Zainab Shrine, a sud della Capitale. Si tratta di un importante luogo di pellegrinaggio per gli sciiti . I terroristi hanno fatto esplodere un' autobomba e, poco dopo, due kamikaze si sono fatti saltare in aria. Tra le vittime anche 25 combattenti sciiti.

Il mausoleo-moschea attaccato è il luogo di sepoltura della nipote del profeta Maometto ed è meta abituale di viaggi per gli sciiti, non solo siriani. Nel quartiere colpito hanno una forte presenza il gruppo libanese Hezbollah e altre milizie iraniane e irachene. Il capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdulrahman, ha dichiarato che gli attentatori hanno preso di mira un pullman militare che trasportava militanti sciiti.



Il sito è già stato preso di mira diverse volte in passato: nel febbraio del 2015 un attacco suicida a un posto di blocco vicino al mausoleo causò la morte di quattro persone e il ferimento di altre 13.



Quello stesso mese, venne colpito anche un autobus di pellegrini libanesi diretto alla moschea, in un attentato rivendicato dal Fronte Al Nusra, legato ad Al Qaeda, e costato la vita a nove persone.