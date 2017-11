Nigeria, kamikaze fa strage in una moschea: almeno 50 i morti

E' di almeno 50 vittime il bilancio dell'attacco di un kamikaze in una moschea nel nord della Nigeria mentre erano in corso le preghiere del mattino. "Stiamo ancora accertando il numero delle persone rimaste ferite nell'esplosione perché si trovano ricoverate in vari ospedali del paese", ha detto Othman Abubakar, portavoce della polizia. L'attentatore sembra fosse di giovane età.