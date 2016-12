Nigeria, cinque ragazzine kamikaze a Maiduguri: 14 morti e 39 feriti

Attentati kamikaze in Nigeria , dove cinque ragazzine che indossavano cinture e giubbotti esplosivi si sono fatte saltare in aria nel nord-est della città di Maiduguri . La più giovane aveva nove anni. Secondo forze di sicurezza citate dalla Bbc online , i morti sono 14 comprese le bambine, i feriti 39. Le esplosioni sono avvenute vicino a una moschea e alla sede della vigilanza.

L'attentato è avvenuto giovedì sera poco prima della preghiera quando la zona intorno alla moschea era affollata. Secondo fonti ad Abuja, capitale della Nigeria, il numero delle vittime è destinato ad aumentare. Molti feriti sono infatti in gravi condizioni e hanno subito mutilazioni.



L'attacco non è ancora stato rivendicato anche se le autorità nigeriane lo attribuiscono al gruppo fondamentalista islamico Boko Haram.



Solo due settimane fa a Maidiguri erano morte più di 100 persone in episodi analoghi.



Gli attacchi sono aumentati dallo scorso maggio, quando il musulmano Muhammadu Buhari è diventato presidente della Nigeria. Buhari aveva ottenuto importanti successi nella lotta contro il gruppo integralista, affiliato allo Stato islamico (Isis).



I Boko Haram "usano" sempre più spesso giovani donne e bambine che, secondo molti osservatori, vengono trasformate in bombe umane e fatte saltare in aria tra la folla contro la loro volontà o senza capire cosa stia loro accadendo.