Nicaragua: indetto sciopero di 24 ore contro il governo Ortega

Daniel Ortega

E' in corso in Nicaragua uno sciopero nazionale di 24 ore contro il governo del presidente Daniel Ortega, il secondo convocato in meno di un mese dalla "Alianza Civica", organismo che riunisce imprenditori, studenti, contadini e società civile. L'iniziativa, che si propone anche di forzare una convocazione di elezioni anticipate, sta ottenendo secondo i media di Managua sostegno da parte della popolazione nella capitale.