26 maggio 2018 09:35 New York City, matrimonio in sala travaglio celebrato da altra partoriente Le due donne si sono incontrate in ospedale: la prima voleva sposare il compagno prima del parto, la seconda aveva appena ricevuto la licenza a celebrare nozze

Erano entrambe incinte e giunte ormai al termine della gravidanza. Una, però, voleva sposarsi prima di diventare madre, l'altra aveva ottenuto su Internet una licenza per officiare matrimoni. Così è successo: il 21 maggio al Presbyterian Medical Center di New York, Sushma Dwivedi Jindal ha unito in matrimonio Brianna Doyle e il fidanzato Casey Walko. Poche ore dopo, sono nati i loro bambini.

La licenza via internetA Sushma Jindal era già stata praticata l'anestesia epidurale perché le contrazioni ormai si facevano sempre più frequenti. L'anestesista aveva anche iniziato a chiacchierare con lei, per aiutarla a rimanere tranquilla. Così è venuta a sapere che, qualche camera più avanti, un’altra coppia aspettava di veder nascere il proprio bambino e aveva espresso il desiderio di sposarsi prima di diventare genitori. "Non so se possa servire, ma io ho ottenuto il permesso via Internet e posso celebrare i matrimoni", ha detto Jindal, come riporta il Washington Post. Quattro anni fa, la donna era stata nominata ministro della Universal Life Church, un'organizzazione religiosa che accetta più confessioni e che è presente in tutto il mondo. In questo modo, può officiare legalmente questo tipo di cerimonie.

I preparativi"E’ un'offerta molto gentile, ma immagino vogliano chiederlo al cappellano dell’ospedale", aveva risposto l'anestesista. Il religioso, però, non aveva la licenza per farlo: pochi minuti dopo, un nuovo dottore entra nella camera di Jindal: "Se ho capito bene, lei può officiare matrimoni”. Poco prima di mezzanotte del 20 maggio, medici e infermieri hanno dato il via ai preparativi per le nozze. Qualcuno è riuscito a recuperare dei fiori, con cui hanno fatto una corona per Brianna Doyle, la sposa. Altri hanno trovato degli adesivi alla lavanda per profumare l’ambiente e delle pile, che ciascuno avrebbe dovuto tenere in mano come fossero candele. Lo sposo, Casey Walko, portava una cravatta ottenuta da un fiocco da neonati. Sarah Callahan, un'infermiera, ha addirittura scritto un poema per la coppia.

Ha celebrato dal lettoA Doyle in realtà, il termine sarebbe scaduto un paio di settimane dopo e aveva già stabilito il giorno delle nozze. Ma ai neonati non si comanda e la donna aveva dovuto correre in ospedale perché le si erano rotte le acque. Jindal nel frattempo non poteva muoversi a causa dell’anestesia che le aveva addormentato anche le gambe. Alle 12:15 del 21 maggio, un'infermiera ha trovato una marcia nuziale su You Tube e la cerimonia è iniziata. Doyle e Walko sono entrati nella stanza come in una chiesa e Jindal ha iniziato la cerimonia dicendo: "Brianna, Casey: benvenuti al matrimonio più inaspettato di sempre".