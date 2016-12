29 aprile 2015 Nepal, un bambino di dieci mesi estratto vivo dalle macerie: è fuori pericolo Il piccolo era sotto i calcinacci della sua abitazione crollata a Bhaktapur, una delle città storiche della vallata di Kathmandu Tweet google 0 Invia ad un amico

13:43 - Un bimbo di soli dieci mesi di vita è stato trovato ancora vivo sotto le macerie della sua abitazione crollata in seguito al terribile terremoto in Nepal. Il piccolo era a Bhaktapur, una delle città storiche più belle della vallata di Kathmandu. I soccorritori lo hanno subito portato in ospedale, dove è ricoverato con diverse ferite. Il bambino è comunque fuori pericolo.