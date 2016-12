Terremoto in Nepal, 5mila i mortiMancano ancora all'appello 5 italiani

Continua la tragica conta delle vittime del devastante terremoto in Nepal. Secondo la polizia sono ormai oltre 5mila i morti e più di 10mila i feriti. E si registrano anche casi di sciacallaggio, nella zona di Kathmandu sono decine le persone arrestate mentre si accingevano a depredare le case abbandonate. Mancano all'appello ancora 5 italiani mentre altrettanti sono entrati in contatto con la Farnesina. Un piacentino invia mail: "Sto bene".

19:32 Nepal, Farnesina: tre gli italiani irreperibili

"Al momento è sceso a tre il numero dei connazionali che l'Unità di Crisi sta ancora cercando di rintracciare in Nepal". Lo rende noto la Farnesina. Intanto il primo gruppo di italiani in partenza dal Paese devastato dal terremoto è atteso a Milano "nella prima mattinata di giovedì". "Altri due voli civili sono in partenza dalla capitale nepalese per Abu Dhabi, e proseguiranno verso Roma e Milano, in base alle necessità dei connazionali".

17:09 Sisma Nepal, Kathmandu sollevata di un metro

Kathmandu si è sollevata di un metro per effetto del terremoto di magnitudo 7,8 del 25 aprile: è la prima misura ottenuta dallo spazio, in base ai dati del satellite europeo Sentinel 1A, elaborata dall'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IREA-CNR) di Napoli.

14:42 Caos a Sindhupalchowk, fugge capo distretto

Il capo del distretto nepalese di Sindhupalchowk, il più colpito con 1.500 morti, ha abbandonato il suo ufficio e si è diretto a Kathmandu dopo le proteste della popolazione, che reclama aiuti.

14:19 Primi italiani rientrano dal Nepal

I primi italiani bloccati in Nepal dal sisma stanno rientrando in Italia da Kathmandu con voli commerciali "reperiti e messi a disposizione dall'Unità di crisi della Farnesina". Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri.

12:59 Farnesina in contatto con italiani

La Farnesina è entrata in contatto con cinque italiani che risultavano non rintracciabili in Nepal. Lo rende noto il ministero degli esteri precisando che gli italiani ancora da rintracciare sono cinque.

10:58 Bimbo estratto vivo: sta bene

Un bimbo di dieci mesi è stato trovato vivo ieri sotto le macerie della sua abitazione crollata a Bhaktapur, una delle città storiche della valle di Kathmandu. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale con diverse ferite, ma è fuori pericolo.

10:23 Kathmandu, proteste in strada: "Il governo non fa abbastanza"

Proteste a Kathmandu per gli aiuti troppo lenti. Circa 200 persone hanno bloccato il traffico nella città, scontrandosi con la polizia. Ci sono stati tafferugli ma nessun arresto. "Abbiamo fame - dice un manifestante -, non abbiamo niente da bere. Non abbiamo neanche un posto dove dormire. Io ho un bambino di sette anni che dorme all'aperto. E il tempo sta diventando più freddo". Secondo lui, e molti altri, il governo non fa abbastanza per tutti i disperati rimasti senza più nulla dopo il terremoto.

09:51 Piacentino irreperibile manda mail: "Sto bene"

Si è fatto vivo con la sua famiglia Luciano Masera Sabba, 58 anni, piacentino, che solo adesso è riuscito a mandare una mail dicendo "sto bene". Il messaggio è stato recapitato da Masera Sabba a una collega dopo che lo zio aveva tentato invano di contattarlo al cellulare. Al momento del terremoto, l'uomo si trovava in un parco nazionale del Nepal.

08:58 Vivo tra le macerie, recuperato un 27enne

Ha 27 anni e si chiama Rishi Khanal uno dei sopravvissuti al sisma, messo in salvo dopo più di tre giorni. L'uomo, travolto dal crollo di un hotel, a Kathmandu, è stato rintracciato da una squadra di soccorso francese ed è riuscito a resistere bevendo la sua urina. L'uomo aveva appena finito di pranzare, al secondo piano dell'edificio, quando la terra ha cominciato a tremare. "All'inizio avevo qualche speranza che mi trovassero, ma poi avevo rinunciato a crederci - racconta -. Intorno a me c'erano solo cadaveri". Preso dalla disperazione, ha cominciato a dare colpi alle macerie che lo ricoprivano e il rumore ha richiamato i soccorritori, che lo hanno raggiunto e messo in salvo.

08:46 I primi aiuti in arrivo nei villaggi dell'epicentro

Sono arrivati i primi aiuti nel distretto di Dhading, vicino all'epicentro del terremoto in Nepal. Il responsabile dei sostegni alimentari delle Nazioni Unite Geoff Pinnock dice che la distribuzione del cibo nei villaggi colpiti dal disastro sta per cominciare, ma richiederà molto tempo.

08:32 Rientrati i due cooperanti italiani