Nel Dna degli abitanti delle Andamane scoperte le tracce di un nuovo antenato dell'uomo

Lo studio ha preso in esame il genoma di 10 individui, comparato con le sequenze di 60 individui provenienti dall'India continentale con differenti storie etniche. I risultati hanno evidenziato che le sequenze genetiche degli andamanesi contenevano tracce di Dna appartenenti a un ominide sconosciuto ed estinto, completamente assente dal patrimonio genetico di europei ed est asiatici (gli africani non hanno traccia nel loro genoma di incroci).



Un altro tassello evolutivo - "In questo studio abbiamo scoperto nella sequenza del Dna dei moderni umani, specialmente nelle popolazioni Jarawa e Onge, frammenti che non appartengono neanche a gruppi umani più contemporanei", ha spiegato Partha P. Majunmder, ricercatore dell'Istituto nazionale di genomica biomedica di Kalyani, nel Bengala occidentale. "Ulteriori analisi statistiche dei segmenti del Dna - ha proseguito - hanno mostrato che la spiegazione migliore è che i frammenti appartengono a un terzo antenato umano sconosciuto che può essere considerato come un fratello evolutivo dei Neanderthal e dei Denisoviani".