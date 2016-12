Musulmana protesta in silenzio al comizio di Trump, insultata e cacciata dalla sala

Una donna musulmana che indossava un hijab è stata allontanata dalla polizia da un comizio di Donald Trump in South Carolina. Rose Hamid, 56 anni, assistente di volo, si era alzata in piedi in silenzio in segno di protesta durante il discorso del candidato alla Casa Bianca. Trump aveva detto detto che i siriani che fuggono sono affiliati all'Isis. la 56enne è stata fischiata e insultata: "Avete una bomba, avete una bomba".

"E' emerso subito che era una brutta situazione ed è stato davvero terrificante", ha detto la donna intervistata dalla rete Tv. Il maggiore Steven Thompson del Dipartimento di polizia di Rock Hill ha spiegato che Hamid è stata espulsa perché gli uomini della campagna di Trump gli avevano chiesto in anticipo di accompagnare fuori dall'auditorium "chiunque causasse qualunque disturbo".



Dopo che Hamid e altre tre persone, che indossavano tutti stelle simili a quelle fatte indossare gli ebrei durante l'Olocausto, sono stati scortati fuori dalla polizia, Trump ha commentato l'accaduto: "C'è un odio incredibile contro di noi. E' il loro odio, non il nostro".



Prima dell'evento Hamid aveva spiegato alla Cnn che non voleva urlare o disturbare il comizio, ma semplicemente dare ai sostenitori di Trump un'idea di cosa fosse un musulmano. "Ho immaginato che la maggiori parte dei sostenitori di Trump non avesse mai incontrato un musulmano e ho voluto dar loro l'opportunità di incontrarne uno", aveva detto la donna, indossando una maglietta con la scritta "Salaam, vengo in pace".