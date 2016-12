Usa 2016, Trump: "Se eletto caccerò gli 11 milioni di clandestini nel Paese"

Nelle elezioni americane i candidati devono raccogliere i fondi necessari per la campagna elettorale. Un passaggio, questo, non obbligato per Trump il quale ha annunciato che se sarà "necessario" arriverà a spendere anche 1 miliardo di dollari della sua fortuna perché a differenza degli altri candidati, sostiene, non ha bisogno dei finanziamenti e quindi non è condizionabile dai lobbisti: "Guadagno 400 milioni l'anno per cui....". Un messaggio ai Repubblicani che potrebbero non votarlo come candidato e quindi Trump si è detto pronto a correre anche come indipendente.



Il secondo messaggio che ha lanciato agli elettori è stato quello sull'immigrazione. Trump ha promesso che una volta arrivato la casa Bianca il suo primo atto sarà annullare i decreti presidenziali di Barack Obama sull'immigrazione ed caccerà tutti clandestini privi di documenti, stimati in circa 11 milioni di persone. Una mossa che lo ha portato saldamente in testa a tutti i sondaggi realizzati dai media sull'elettorato repubblicano.