Muslim ban, Corte d'appello di S. Francisco conferma stop | Spunta l'ipotesi di un bando bis

L'ipotesi di un bando bis - Nella tarda serata di venerdì però emerge una nuova opzione, ovvero quella di "un nuovo ordine esecutivo sul divieto di ingresso negli Usa", come ha spiegato Trump, rispondendo ai giornalisti presenti sull'Air Force One che lo stava portando in Florida. Il presidente Usa ha inoltre sottolineato come ci siano "molte opzioni" allo studio. A proposito di un nuovo decreto Trump ha poi aggiunto: "Potrebbe essere una cosa molto buona. Abbiamo bisogno di fare in fretta per ragioni di sicurezza nazionale".



Niente discriminazioni - Secondo i giudici d'appello, l'amministrazione Usa non ha portato alcuna prova che qualcuno proveniente dai sette Paesi in questione ha commesso un attacco terroristico in Usa e non ha spiegato l'urgenza del provvedimento. Stando al collegio, erano in ballo da un lato l'interesse della sicurezza nazionale e la capacità del presidente di attuare le sue politiche, dall'altro il diritto a viaggiare liberamente, ad evitare la separazione delle famiglie e la discriminazione: sono prevalsi i secondi.



La decisione del giudice di Seattle era stata impugnata dal Dipartimento di Giustizia, secondo cui l'ordine esecutivo di Trump rientra a tutti gli effetti nei poteri del presidente senza violare la Costituzione ed è giustificato dalla necessità di proteggere il Paese dalla minaccia terroristica.



Dalla Corte dubbi su un tale potere del presidente - La Corte d'appello federale di San Francisco, composta da tre giudici (due di nomina democratica, uno di nomina repubblicana) aveva avanzato più di un'obiezione sulla tesi della difesa, sollevando dubbi sui reali poteri del presidente in un ambito così delicato, che va a toccare il principio costituzionale della libertà religiosa. Senza contare il modo in cui il decreto è stato adottato: l'assenza di preavviso, infatti, ha causato disagi a migliaia di persone e famiglie e caos negli aeroporti e nel trasporto aereo. Quelli che l'accusa, rappresentata dai legali degli Stati di Washington e Minnesota, ha chiamato "danni irreparabili di un atto il cui solo intento è quello di discriminare chi è di religione musulmana".