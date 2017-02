Mosca: "Se gli Stati Uniti aumenteranno le spese militari noi reagiremo"

Martedì il presidente americano aveva annunciato che "il primo budget sarà destinato alla sicurezza pubblica, con l'intento di tenere lontani i terroristi".



"Il New Start non si cambia" - La Russia crede che il trattato "New Start", relativo alla riduzione delle armi nucleari, sia "utile" e non ha nessuna intenzione di "cambiarlo", come ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov.



"Non sorprendono le affermazioni di Trump sul nucleare" - "Consideriamo queste dichiarazioni come un dato di fatto - ha ripreso -. Non sono state una sorpresa per noi, si inseriscono nel quadro politico che i rappresentanti dell'amministrazione e la guida della nuova amministrazione degli Stati Uniti ha richiamato in questo settore. In sostanza, non vi e' nulla qui che possa cambiare le nostre idee e gli strumenti utilizzabili in questo campo".